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Регистрация на ВНО в Украине начнется 3 февраля

Киев • УНН

 • 9764 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине с 3 февраля по 24 марта будет проходить регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

Регистрация на ВНО в Украине начнется 3 февраля

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Также указано, чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

"Важно отметить, что регистрационные документы в региональных центрах обрабатываются по мере поступления. Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления в региональный центр", - отмечается в сообщении.

Так, подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат внешнего независимого оценивания, который будет направлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника ВНО.

Напомним, участники пробного ВНО заказали более 400 тыс. тестов.

Следует отметить, что регистрация для участия в пробном ВНО длилась с 3 по 24 января 2020 года.

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