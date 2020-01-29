Регистрация на ВНО в Украине начнется 3 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине с 3 февраля по 24 марта будет проходить регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Также указано, чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
"Важно отметить, что регистрационные документы в региональных центрах обрабатываются по мере поступления. Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления в региональный центр", - отмечается в сообщении.
Так, подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат внешнего независимого оценивания, который будет направлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника ВНО.
Напомним, участники пробного ВНО заказали более 400 тыс. тестов.
Следует отметить, что регистрация для участия в пробном ВНО длилась с 3 по 24 января 2020 года.