Сьогодні почалась реєстрація на пробне ЗНО

КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні, 3 січня, розпочинається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, яка триватиме до 24 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).