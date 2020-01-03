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Сегодня началась регистрация на пробное ВНО

Сегодня началась регистрация на пробное ВНО

Киев  •  УНН

 • 15417 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, 3 января, начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, которая продлится до 24 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта", говорится в сообщении.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета, отмечают в Центре.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;
выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;
получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);
психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;
научиться эффективно распределять время;
оценить свой уровень знаний.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определена региональными центрами оценивания качества образования, сообщили в УЦОКО.

В Центре обращают внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не будет засчитан как оценки на государственную итоговую аттестацию и не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

Напомним, стали известны даты пробного ВНО-2020.

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