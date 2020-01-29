Реєстрація на ЗНО в Україні розпочнеться 3 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні з 3 лютого до 24 березня триватиме реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.
"Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 3 лютого до 24 березня. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, щоб успішно зареєструватися для участі в ЗНО, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.
"Важливо зазначити, що реєстраційні документи в регіональних центрах опрацьовуються по мірі надходження. Обробка реєстраційних документів триває не довше 10 робочих днів із моменту їхнього надходження до регіонального центру", - зазначається в повідомленні.
Так, підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника ЗНО.
Нагадаємо, учасники пробного ЗНО замовили понад 400 тис. тестів.
Слід зазначити, що реєстрація для участі в пробному ЗНО тривала з 3 по 24 січня 2020 року.