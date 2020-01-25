Учасники пробного ЗНО замовили понад 400 тис. тестів

“Станом на 24 січня учасники замовили 409 293 тестування, з них оплачено 279 743. Реєстрацію для участі в пробному ЗНО вважають завершеною після того як учасник, який заповнив реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукував квитанцію та сплатив послугу в будь-якій банківській установі України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сплатити кошти можна і після 24 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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“Безумовно, ознайомитися зі структурою тесту і типами завдань можна і вдома, проте немає нічого кращого, як попрактикуватися у виконанні різних типів завдань у чітко регламентованих умовах проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, — йдеться у повідомленні.

“Пробне тестування дозволить зареєстрованим учасникам збагнути, як варто розподіляти час на виконання завдань сертифікаційної роботи та перенесення відповідей в бланк відповідей; оцінити свій рівень навчальних досягнень та виявити прогалини з певних тем; дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням)”, — додається у повідомленні.

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Слід зазначити, що реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні тривала з 3 по 24 січня 2020 року.

У пресцентрі нагадали, що в день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 21 березня — з української мови і літератури, а 28 березня — з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.