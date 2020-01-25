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Учасники пробного ЗНО замовили понад 400 тис. тестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Станом на вечір останнього дня для реєстрації у проходженні пробного ЗНО замовлено понад 400 тис. тестів. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.

Учасники пробного ЗНО замовили понад 400 тис. тестів

“Станом на 24 січня учасники замовили 409 293 тестування, з них оплачено 279 743. Реєстрацію для участі в пробному ЗНО вважають завершеною після того як учасник, який заповнив реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукував квитанцію та сплатив послугу в будь-якій банківській установі України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сплатити кошти можна і після 24 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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“Безумовно, ознайомитися зі структурою тесту і типами завдань можна і вдома, проте немає нічого кращого, як попрактикуватися у виконанні різних типів завдань у чітко регламентованих умовах проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, — йдеться у повідомленні.

“Пробне тестування дозволить зареєстрованим учасникам збагнути, як варто розподіляти час на виконання завдань сертифікаційної роботи та перенесення відповідей в бланк відповідей; оцінити свій рівень навчальних досягнень та виявити прогалини з певних тем; дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням)”, — додається у повідомленні.

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Слід зазначити, що реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні тривала з 3 по 24 січня 2020 року.

У пресцентрі нагадали, що в день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 21 березня — з української мови і літератури, а 28 березня — з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

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