Участники пробного ВНО заказали более 400 тыс. тестов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По состоянию на вечер последнего дня для регистрации в прохождении пробного ВНО заказано более 400 тыс. тестов. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.
“По состоянию на 24 января участники заказали 409 293 тестирования, из них оплачено 279 743. Регистрацию для участия в пробном ВНО считают завершенной после того как участник, заполнил регистрационную форму на сайте регионального центра, распечатал квитанцию и оплатил услугу в любом банковском учреждении Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оплатить средства можно и после 24 января в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
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“Безусловно, ознакомиться со структурой теста и типами заданий можно и дома, но нет ничего лучше, как попрактиковаться в выполнении различных типов задач в строго регламентированных условиях прохождения внешнего независимого оценивания”, — говорится в сообщении.
“Пробное тестирование позволит зарегистрированным участникам понять, как следует распределять время на выполнение заданий сертификационной работы и переноса ответов в бланк ответов; оценить свой уровень знаний и выявить пробелы по определенным темам; узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время; получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию)”, — добавляется в сообщении.
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Следует отметить, что регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продолжалась с 3 по 24 января 2020 года.
В пресс-центре напомнили, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета: 21 марта — по украинскому языку и литературе, а 28 марта — по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языков.