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Участники пробного ВНО заказали более 400 тыс. тестов

Киев • УНН

 • 15891 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. По состоянию на вечер последнего дня для регистрации в прохождении пробного ВНО заказано более 400 тыс. тестов. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.

Участники пробного ВНО заказали более 400 тыс. тестов

“По состоянию на 24 января участники заказали 409 293 тестирования, из них оплачено 279 743. Регистрацию для участия в пробном ВНО считают завершенной после того как участник, заполнил регистрационную форму на сайте регионального центра, распечатал квитанцию и оплатил услугу в любом банковском учреждении Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить средства можно и после 24 января в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

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“Безусловно, ознакомиться со структурой теста и типами заданий можно и дома, но нет ничего лучше, как попрактиковаться в выполнении различных типов задач в строго регламентированных условиях прохождения внешнего независимого оценивания”, — говорится в сообщении.

“Пробное тестирование позволит зарегистрированным участникам понять, как следует распределять время на выполнение заданий сертификационной работы и переноса ответов в бланк ответов; оценить свой уровень знаний и выявить пробелы по определенным темам; узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время; получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию)”, — добавляется в сообщении.

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Следует отметить, что регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продолжалась с 3 по 24 января 2020 года.

В пресс-центре напомнили, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета: 21 марта — по украинскому языку и литературе, а 28 марта — по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языков.

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