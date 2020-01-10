Сертифікація вчителів 2020: у МОН розповіли про зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Україні 15 січня розпочнеться реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
"15 січня розпочнеться реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів – МОН оприлюднило відповідний наказ. Подати документи можна буде до 31 січня", - йдеться у повідомленні.
Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цього року пройти її зможуть до 2000 педагогів.
Сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування – "ЗНО для вчителів". Наступним – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.
Одним із важливих цьогорічних відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане відсіювання учасників після кожного з етапів: до кожного наступного переходитимуть ті учасники, які вдало пройшли попередній.
Також як і раніше, педагог може добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому її етапі.
Нагадаємо, торік у МОН повідомляли, що сертифікацію пройшли вже 705 українських вчителів.