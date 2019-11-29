Сертифікацію пройшли вже 705 українських вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні вже є 705 вчителів, які пройшли першу пілотну сертифікацію. Про це УНН повідомили у пресслужбі МОН.
"705 педагогів з 857-и вчителів початкової школи, які зареєструвалися, успішно пройшли першу пілотну сертифікацію", - цитує пресслужба міністра освіти і науки Ганну Новосад.
Усі педагоги, що брали участь у сертифікації, отримають свої результати в електронних кабінетах учасників.
Визначення вчителів, які пройшли сертифікацію, залежало від того, чи взяли участь педагоги у всіх обов'язкових етапах пілоту, а також чи подолали встановлений спецкомісією поріг склав/не склав з 2 основних етапів сертифікації.
Загалом в останньому етапі – проведенні незалежного тестування – взяло участь 807 вчителів. З них 31 учасник не завантажив власне е-портфоліо і був знятий з сертифікації з технічних причин.
Термін дії сертифікатів – 3 роки. Вони починають діяти з 1 січня 2020 року, кінцевий строк дії – 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, понад 850 вчителів початкових класів взяли участь у тесті для сертифікації.
Раніше у МОН озвучили критерії сертифікації вчителів.