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Сертификация учителей 2020: в МОН рассказали об изменениях

Сертификация учителей 2020: в МОН рассказали об изменениях

Киев  •  УНН

 • 23694 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине 15 января начнется регистрация на сертификацию учителей начальных классов в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"15 января начнется регистрация на нынешнюю сертификацию учителей начальных классов - МОН обнародовало соответствующий приказ. Подать документы можно будет до 31 января", - говорится в сообщении.

Как и в прошлом году, в пилотной сертификации 2020 могут принять участие только учителя начальных классов. В этом году пройти ее смогут до 2000 педагогов.

Сертификация 2020 пройдет по новому порядку. Первым этапом будет независимое тестирование - "ВНО для учителей". Следующим - самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства. Последним этапом станет изучение экспертами практического опыта работы участников сертификации.

Одним из важных нынешних различий по сравнению с пилотной сертификацией 2019 станет отсеивание участников после каждого из этапов: в каждый последующий будут переходить те участники, которые успешно прошли предварительный.

Также как и раньше, педагог может добровольно отказаться от сертификации на любом ее этапе.

Напомним, в прошлом году в МОН сообщали, что сертификацию прошли уже 705 украинских учителей.

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