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Реестр отчетности партий открыли - НАПК

Реестр отчетности партий открыли - НАПК

Киев • УНН

 • 833967 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах, сообщает пресс-служба агентства, передает УНН.

Детали

"10 октября НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера (реестр POLITDATA) с учетом защиты персональных данных", - отмечается в сообщении.

Это означает, что политические партии будут иметь возможность представить отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах. Пока это право, а не обязанность политических партий.

Сообщается, что наконец общественность сможет увидеть, на что политпартии тратили средства государственного финансирования более трех лет. Ведь сначала они не отчитывались в НАПК из-за COVID-19, а с 2022 года – из-за военного положения.

Цитата

«НАПК постоянно подчеркивает важность прозрачной отчетности политических партий. Во время пандемии и после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжают получать государственное финансирование. Речь идет о уже почти трех миллиардах гривен. Поэтому принятый закон №3337 о возобновлении обязательного представления отчетов и их проверки Национальным агентством станет важным шагом для подотчетности политпартий перед своими избирателями", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

В агентстве подчеркнули, что политические партии получили достаточно времени, чтобы собрать необходимую информацию и качественно подготовить отчеты. Важно то, что сейчас отчитаться перед налогоплательщиками они могут добровольно, а с 26 декабря это станет их обязанностью

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