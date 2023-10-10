Реєстр звітності партій відкрили - НАЗК

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"10 жовтня НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Реєстр POLITDATA) з урахуванням захисту персональних даних", - зазначається у повідомленні.

Це означає, що політичні партії будуть мати можливість подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Поки що це право, а не обов'язок політичних партій.

Повідомляється, що нарешті громадськість зможе побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки. Адже спершу вони не звітували до НАЗК через COVID-19, а з 2022 року – через воєнний стан.

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«НАЗК постійно наголошує на важливості прозорого звітування політичних партій. Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Ідеться про вже майже три мільярди гривень. Тому ухвалений закон №3337 про відновлення обов'язкового подання звітів та їх перевірки національним агентством стане важливим кроком для підзвітності політпартій перед своїми виборцями", - зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

В агентстві наголосили, що політичні партії отримали достатньо часу, аби зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти. Важливим є те, що наразі прозвітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов'язком

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