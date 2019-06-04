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Рейдеры захватили гранитный карьер и требовали 10 млн грн

Рейдеры захватили гранитный карьер и требовали 10 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Группа лиц организовала рейдерский захват имущества гранитного карьера на сумму 227,5 млн грн. За возвращение они требовали от владельца 10 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Для осуществления рейдерского захвата злоумышленники привлекли должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также других должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. С декабря 2018 года по июнь 2019 для захвата предприятия было подделано ряд документов, используя печати и штампы предприятия. При возврате карьера от владельца требовали 10 млн грн.

Отмечается, что должностные лица Государственной службы геологии и недр Украины путем проверок в сфере недропользования оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату.

В пресс-центре сообщили, что 3 июня двух участников рейдерской схемы задержали при получении двух сумм: 390000 долларов за возвращение бизнеса и 25 000 долларов за решение вопросов с работниками Госгеонедра. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений.

Также был проведен обыск у Председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины. Всего работники ГБР провели 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. Один - неотложный в помещении отделения "Приватбанка", где рейдеры получили деньги.

Напомним, в Киеве рейдеры пытались захватить спорткомплекс.

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