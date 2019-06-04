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Рейдери захопили гранітний кар'єр і вимагали 10 млн грн

Рейдери захопили гранітний кар'єр і вимагали 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Група осіб організувала рейдерське захоплення майна гранітного кар'єру на суму 227,5 млн грн. За повернення вони вимагали від власника 10 млн грн. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу ДБР.

Для здійснення рейдерського захоплення зловмисники залучили посадову особу Державної служби геології та надр України, а також інших посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів. З грудня 2018 року по червень 2019 для захоплення підприємства було підроблено ряд документів, використовуючи печатки і штампи підприємства. За повернення кар’єру від власника вимагали 10 млн грн.

Зазначається, що службові особи Державної служби геології та надр України шляхом перевірок у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили спротив рейдерському захопленню.

У прес-центрі повідомили, що 3 червня двох учасників рейдерської схеми затримали під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів за вирішення питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників вчинення злочинів.

Також було проведено обшук у Голови Державної служби геології та надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України. Усього працівники ДБР провели 10 обшуків в Києві та двох областях України. Один — невідкладний в приміщенні відділення "Приватбанку", де рейдери отримали гроші.

Нагадаємо, у Києві рейдери намагалися захопити спорткомплекс.

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