Ревность, резня и попытка самоубийства: в Тернопольской области мужчину подозревают в убийстве жены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Тернопольской области 47-летний мужчина подозревается в убийстве своей 43-летней жены из-за ревности. После чего подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, перерезав себе горло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
"Ссора между супругами закончилась летально для 43-летней жительницы Борщевского района. Пострадавшая скончалась от кровопотери еще до приезда бригады экстренной медпомощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие случилось 27 ноября около 14:00.
"По предварительной информации, ссора между мужчиной и женщиной возникла из-за ревности. Во время конфликта мужчина схватил нож и нанес им два удара жене в руки и лицо. После этого попытался покончить жизнь самоубийством, перерезав себе горло. Однако рана оказалась не смертельной, и нападавший оставил помещение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что тело матери в доме нашел сын. Он вызвал скорую и полицию. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение нападавшего.
Так, 47-летнего мужчину задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса.
Он в содеянном сознался. Ему инкриминируют часть 2 статьи 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
Напомним, в Киеве мужчина убил жену, а затем покончил с собой.