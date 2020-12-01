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Ревнощі, різанина та спроба самогубства: на Тернопільщині чоловіка підозрюють у вбивсті дружини

Київ • УНН

 • 14626 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Тернопільщині 47-річний чоловік підозрюється у вбивстві своєї 43-річної жінки через ревнощі. Після чого підозрюваний намагався покінчити життя самогубством, перерізавши горло. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

"Сварка між подружжям завершилася летально для 43-річної жительки Борщівського району. Потерпіла померла від крововтрати ще до приїзду бригади екстреної меддопомоги", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що подія трапилася 27 листопада близько 14:00.

"За попередньою інформацією, сварка між чоловіком та жінкою виникла через ревнощі. Під час конфлікту чоловік схопив ніж та завдав ним два удари дружині у руки та обличчя. Після цього спробував покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло. Проте рана виявилася не смертельною, і нападник залишив помешкання", - йдеться у повідомленні.

Додається, що тіло матері у будинку знайшов син. Він викликав швидку та поліцію. У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили місце перебування нападника.

Так, 47-річного чоловіка затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального Кодексу.

Він у скоєному зізнався. Йому інкримінують частину 2 статті 121 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив дружину, а потім наклав на себе руки.

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