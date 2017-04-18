А.Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30957 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150325 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114061 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114948 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111601 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106859 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103399 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152075 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
А.Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине

А.Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине

Киев  •  УНН

 • 40502 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Максимальная пенсия на сегодня в Украине составляет почти 60 тыс. гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире “Вечернего прайма” на “112 Украина”, передает УНН.

“В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии, 10740 грн. И 99,9 (вероятно, имеется в виду процентов, — ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн, это с 12 млн. пенсионеров. И у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, более 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. Человек и более 20 тыс. — до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, выплачиваемая в Украине — 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. И более. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, что ее получает Герой Украины, летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже. Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. прн — это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю ”, - сказал А.Рева.

Также он отметил необходимость построения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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