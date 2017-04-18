А.Рева назвал максимальную на сегодня пенсию в Украине

“В Украине сегодня существует ограничение по выплате пенсии, 10740 грн. И 99,9 (вероятно, имеется в виду процентов, — ред.) пенсионеров не получают пенсию больше 10 740 грн, это с 12 млн. пенсионеров. И у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, более 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. Человек и более 20 тыс. — до 2 тыс. пенсионеров. Максимальная пенсия, выплачиваемая в Украине — 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии 100 тыс. И более. Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, что ее получает Герой Украины, летчик-испытатель. Все другие пенсии ниже. Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые являются более 10 тыс. прн — это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю ”, - сказал А.Рева.

Также он отметил необходимость построения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.