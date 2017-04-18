А.Рева назвав максимальну на сьогодні пенсію в Україні

“В Україні сьогодні існує обмеження з виплати пенсії, 10 740 грн. І 99,9 (ймовірно, мається на увазі відсотків, — ред.) пенсіонерів не отримують пенсію більше 10 740 грн, це з 12 млн. пенсіонерів. І є у нас 19,2 тис. пенсіонерів, які отримують більше цієї норми, більше 10 740 грн. З них 10-20 тис. отримують близько 18 тис. чоловік і понад 20 тис. — до 2 тис. пенсіонерів. Максимальна пенсія, яка виплачується в Україні — 58 тис. грн. В Україні немає жодної пенсії 100 тис. і більше. Максимальна пенсія в 58 тис. грн, що її отримує Герой України, льотчик-випробувач. Всі інші пенсії нижче. Тому 19,2 тис. пенсійних виплат, які є більш 10 тис. грн — це неправильно, вони повинні потрапляти під всі обмеження, як інші, у нас не повинно бути винятків. Але навіть якщо ми їх скасуємо, вони проблему Пенсійного фонду не вирішать. Хоча я за те, щоб ми привели всіх до єдиного знаменника”, — сказав А.Рева.

Також він відзначив необхідність побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення.