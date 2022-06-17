Reuters: в Европе не хватает российского газа на фоне жары и резкого сокращения поставок

Детали

Так, отмечается, что Италия и Словакия сообщили о получении менее половины обычного объема газа по трубопроводу «Северный поток – 1».

Франция заявила, что не получала российский газ из Германии с 15 июня. Немецкая компания Uniper сообщила о поставке на 60% меньше газа из России, чем было согласовано, но отметила, что смогла восполнить недостаток в других местах.

Энергетический регулятор Германии охарактеризовал ситуацию как напряженную, но заявил, что на данный момент поставки газа в Германию стабильны.

«Зависимость ЕС от российского газа и риск того, что москва может сократить поставки в отместку за экономические санкции, введенные после вторжения в Украину, стали головной болью для блока, побуждая его накапливать запасы и искать альтернативные поставки. Необычно ранняя жара в некоторых частях Испании и Франции усилила опасения, побудив увеличить закупки газа, поскольку спрос на электроэнергию, необходимую для кондиционирования воздуха, резко возрос», - говорится в статье.

Как отмечается, оптовые цены на голландский газ, являющийся европейским эталоном, подскочили, а цены контрактов на поставку электроэнергии также выросли по всей Европе.

Итальянская компания Eni заявила, что в пятницу получит только половину из 63 миллионов кубометров газа, которые она запросила у российского "Газпрома", после того как два предыдущих дня ощущала нехватку газа.

Ранее Россия заявила, что трубопровод поставляет меньше газа в Европу из-за медленного возвращения оборудования немецкой компании Siemens, которое было отправлено в Канаду на техническое обслуживание.

Канада ранее заявила, что ведет переговоры с Германией для решения этого вопроса.

Италия может объявить на следующей неделе чрезвычайное положение по газу, если Россия продолжит ограничивать поставки, сообщили два правительственных источника, что будет означать сокращение потребления газа, нормирование газа для промышленных потребителей и наращивание выработки электроэнергии на угле, сообщает Reuters.

В Европе значительные объемы импорта сжиженного природного газа повысили уровень запасов в хранилищах. По данным аналитиков ING Research, запасы в целом по ЕС составляют 52% от производственных мощностей, что чуть ниже среднего пятилетнего уровня и выше 43%, наблюдавшихся год назад.

По словам оператора системы передачи электроэнергии Enagas, в четверг испанские электростанции купили больше газа для выработки электроэнергии, чем в любой другой день с начала ведения учета, превысив рубеж, установленный днем ранее.

Газпром может увеличить потоки через Украину, чтобы восполнить недостаток газа в «Северном потоке», отмечает издание, однако «пока нет никаких признаков того, что он это сделает». Кроме того, потоки по трубопроводу Ямал-Европа уже несколько месяцев идут на восток, а не в обычном западном направлении в Германию.

«Северный поток 1» также должен пройти ежегодное техническое обслуживание, которое остановит все потоки в период с 11 по 21 июля.

Соединенные Штаты уже несколько месяцев экспортируют СПГ в Европу. Но из-за взрыва на прошлой неделе на экспортном терминале СПГ в Техасе, он будет простаивать до сентября, а с тех пор и до конца 2022 года будет работать лишь частично.

Этот терминал, на который приходится около 20% экспорта СПГ из США, был основным поставщиком для европейских покупателей, пишет Reuters.

Напомним

СМИ сообщали 16 июня, что энергетические компании в Чехии, Словакии, Австрии и Франции объявили, что начали получать меньше газа из рф.