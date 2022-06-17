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Reuters: у Європі не вистачає російського газу на тлі спеки та різкого скорочення поставок

Reuters: у Європі не вистачає російського газу на тлі спеки та різкого скорочення поставок

Київ • УНН

 • 103374 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Потоки російського газу до Європи у п'ятницю скоротилися порівняно з попитом. Це збіглося з ранньою спекою, що охопила південну частину блоку, і зростанням цін на тлі побоювань, що континенту буде важко створити запаси газу в сховищах до зими. Про це в п'ятницю пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Так, зазначається, що Італія та Словаччина повідомили про отримання менш як половини звичайного обсягу газу трубопроводом «Північний потік – 1».

Франція заявила, що не отримувала російського газу з Німеччини з 15 червня. Німецька компанія Uniper повідомила про постачання на 60% менше газу з росії, ніж було узгоджено, але зазначила, що спромоглася поповнити нестачу в інших місцях.

Енергетичний регулятор Німеччини охарактеризував ситуацію як напружену, але заявив, що наразі постачання газу до Німеччини стабільне.

«Залежність ЄС від російського газу та ризик того, що москва може скоротити поставки в помсту за економічні санкції, введені після вторгнення в Україну, стали головним болем для блоку, спонукаючи його накопичувати запаси та шукати альтернативні поставки. Незвичайно рання спека в деяких частинах Іспанії та Франції посилила побоювання, спонукавши збільшити закупівлю газу, оскільки попит на електроенергію, необхідну для кондиціювання повітря, різко зріс», - йдеться у статті.

Як зазначається, оптові ціни на голландський газ, що є європейським еталоном, підскочили, а ціни контрактів на постачання електроенергії також зросли по всій Європі.

Італійська компанія Eni заявила, що в п'ятницю отримає лише половину з 63 мільйонів кубометрів газу, які вона запросила у російського "Газпрому", після того, як два попередні дні відчувала нестачу газу.

Раніше росія заявила, що трубопровід постачає менше газу до Європи через повільне повернення обладнання німецької компанії Siemens, яке було відправлено до Канади на технічне обслуговування.

Канада раніше заявила, що веде переговори з Німеччиною для вирішення цього питання.

Італія може оголосити наступного тижня надзвичайний стан газу, якщо росія продовжить обмежувати постачання, повідомили два урядові джерела, що означатиме скорочення споживання газу, нормування газу для промислових споживачів і нарощування вироблення електроенергії на вугіллі, повідомляє Reuters.

У Європі значні обсяги імпорту зрідженого газу підвищили рівень запасів у сховищах. За даними аналітиків ING Research, запаси в цілому по ЄС становлять 52% від виробничих потужностей, що трохи нижче за середній п'ятирічний рівень і вище 43%, що спостерігалися рік тому.

За словами оператора системи передачі електроенергії Enagas, у четвер іспанські електростанції купили більше газу для вироблення електроенергії, ніж будь-якого іншого дня з початку ведення обліку, перевищивши рубіж, встановлений днем ​​раніше.

Газпром може збільшити потоки через Україну, щоб заповнити нестачу газу в «Північному потоці», зазначає видання, проте «поки що немає жодних ознак того, що він це зробить». Крім того, потоки трубопроводом Ямал-Європа вже кілька місяців йдуть на схід, а не у звичайному західному напрямку до Німеччини.

"Північний потік - 1" також має пройти щорічне технічне обслуговування, яке зупинить усі потоки в період з 11 по 21 липня.

Сполучені Штати вже кілька місяців експортують ЗПГ до Європи. Але через вибух минулого тижня на експортному терміналі ЗПГ у Техасі, він простоюватиме до вересня, а відтоді і до кінця 2022 року працюватиме лише частково.

Цей термінал, на який припадає близько 20% експорту ЗПГ із США, він був основним постачальником європейських покупців, пише Reuters.

Нагадаємо

ЗМІ повідомляли 16 червня, що енергетичні компанії в Чехії, Словаччині, Австрії та Франції оголосили, що почали отримувати менше газу з росії.

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