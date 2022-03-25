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Reuters: США оценивают, что 60 процентов российских высокоточных ракет не попали в цель

Киев • УНН

 • 266463 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Соединенные Штаты оценивают, что россия страдает на 60% отказов в отношении некоторых из высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину, сообщили Reuters три американских чиновника, знающих информацию о разведке. Об этом сообщает УНН.

Reuters: США оценивают, что 60 процентов российских высокоточных ракет не попали в цель

Подробности

Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации, не предоставили доказательств в поддержку этой оценки и не раскрыли, что именно влекло за собой высокий уровень отказов российских ракет.

Кремль и министерство обороны россии не сразу ответили на запрос о комментарии.

Такой высокий уровень отказов может включать что угодно от неудач запуска до того, что ракета не взорвалась при ударе.

Представители обороны США сообщили журналистам на этой неделе, что, по оценкам Пентагона, россия запустила более 1100 ракет всех видов с начала войны. Американские официальные лица до сих пор не сказали, сколько из них попали в свои цели, а сколько не смогли.

По данным проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований, россия разместила в Украине крылатые ракеты воздушного базирования – Х-555 и Х-101.

Ракетные атаки являлись признаком российского вторжения, когда она объявила об ударах по военным объектам, включая склады оружия.

Россия, утверждающая, что ее военные задействованы в спецоперации в Украине, отрицает, что цели попадают по мирным жителям.

Напомним

Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск.

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