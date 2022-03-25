Reuters: США оцінюють, що 60 відсотків російських високоточних ракет не потрапили в ціль

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сполучені Штати оцінюють, що росія страждає на 60% відмов щодо деяких з високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну, повідомили Reuters три американські чиновники, які знають інформацію про розвідку. Про це інформує УНН.