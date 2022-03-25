Reuters: США оцінюють, що 60 відсотків російських високоточних ракет не потрапили в ціль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сполучені Штати оцінюють, що росія страждає на 60% відмов щодо деяких з високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну, повідомили Reuters три американські чиновники, які знають інформацію про розвідку. Про це інформує УНН.
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Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність інформації, не надали доказів на підтримку цієї оцінки і не розкрили, що саме спричиняло високий рівень відмов російських ракет.
Кремль і міністерство оборони росії не відразу відповіли на запит про коментар.
Такий високий рівень відмов може включати що завгодно, від невдач запуску до того, що ракета не вибухнула при ударі.
Представники оборони США повідомили журналістам цього тижня, що за оцінками Пентагону, росія запустила понад 1100 ракет усіх видів з початку війни. Американські офіційні особи досі не сказали, скільки з них потрапили до своїх цілей, а скільки не змогли.
За даними проекту з протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, росія розмістила в Україні крилаті ракети повітряного базування - Х-555 і Х-101.
Ракетні атаки були ознакою російського вторгнення, коли вона оголосила про удари по військових об’єктах, включаючи склади зброї.
Росія, яка стверджує, що її військові задіяні в «спецоперації» в Україні, заперечує, що цілі попадають по мирних жителях.
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