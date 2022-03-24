Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рашистські окупанти у четвер обстріляли евакуаційний поїзд, що рухався за маршрутом Київ – Івано-Франківськ. Про це інформує голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram-каналі, пише УНН.
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“Евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна. По оперативних даних постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів”, - повідомив Камишін.
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Зазначається, що начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко.
“Я знову прошу весь цивілізований світ — допоможіть нам, #закрийте_небо. Свою роботу на землі ми зробимо”, - зазначив голова правління УЗ.
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