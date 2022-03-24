Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев - Ивано-Франковск

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“Эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом, что вблизи Киева. В трех вагонах повыбивало окна. По оперативным данным пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров”, - сообщил Камышин.

Детали

Отмечается, что начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко.

"Я снова прошу весь цивилизованный мир - помогите нам, #закройте_небо. Свою работу на земле мы сделаем”, - отметил председатель правления УЗ.

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Как писал УНН", сегодня в Харькове российские оккупанты из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. Погибли 6 человек, ранены 15.