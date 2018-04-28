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Reuters: разведка США считает, что ядерный полигон КНДР все еще пригоден для эксплуатации

Киев • УНН

 • 20431 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Американское разведывательное сообщество считает, что ядерный полигон Пхунгери, о закрытии которого объявила КНДР, все ещё пригоден для эксплуатации, а работы на нем могут быть восстановлены в достаточно короткие сроки. Об этом проинформировал агентство Reuters со ссылкой на свои источники в разведке США, передает УНН.

Reuters: разведка США считает, что ядерный полигон КНДР все еще пригоден для эксплуатации

“Нет оснований делать выводы о том, что полигон Пхунгери больше не функционирует”, — сказали в Разведсообществе. Американские спецслужбы считают, что комплекс все еще можно эксплуатировать, несмотря на “некоторые незначительные геологические потрясения” в районе горы Мантап, которые могли как носить естественный характер, так и быть вызваны сентябрьскими испытаниями. По словам представителей разведки, даже если один из туннелей Пхунгери обрушился, другие пригодны для использования.

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Они уверены, что деятельность на территории комплекса можно восстановить “за относительно короткий период времени”. Если Пхеньян действительно прекращает ядерные испытания и полностью завершает работы на полигоне, то у “существующей системы мониторинга есть возможность установить, выводится он из строя на постоянной основе или же просто закрывается”. Как отмечает агентство, данные американской разведки противоречат недавно опубликованным докладами ученых, согласно которым Пхунгери непригоден для эксплуатации после сентябрьского ядерного испытания.

Напомним, 25 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что часть ядерного полигона Пунгэри, о закрытии которого лидер КНДР Ким чены Ин объявил 21 апреля, возможно, непригодна к использованию в связи с обрушением подземной полости, однако не все эксперты разделяют эту точку зрения.

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