Reuters: розвідка США вважає, що ядерний полігон КНДР все ще придатний для експлуатації

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Американське розвідувальне співтовариство вважає, що ядерний полігон Пхунгері, про закриття якого оголосила КНДР, все ще придатний для експлуатації, а роботи на ньому можуть бути відновлені в досить короткі терміни. Про це поінформувало агентство Reuters з посиланням на свої джерела в розвідці США, передає УНН.