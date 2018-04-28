Reuters: розвідка США вважає, що ядерний полігон КНДР все ще придатний для експлуатації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Американське розвідувальне співтовариство вважає, що ядерний полігон Пхунгері, про закриття якого оголосила КНДР, все ще придатний для експлуатації, а роботи на ньому можуть бути відновлені в досить короткі терміни. Про це поінформувало агентство Reuters з посиланням на свої джерела в розвідці США, передає УНН.
“Немає підстав робити висновки про те, що полігон Пхунгері більше не функціонує”, — сказали у Розвідтоваристві. Американські спецслужби вважають, що комплекс все ще можна експлуатувати, незважаючи на “деякі незначні геологічні потрясіння” в районі гори Мантап, які могли як носити природний характер, так і бути викликані вересневими випробуваннями. За словами представників розвідки, навіть якщо один з тунелів Пхунгері обрушився, інші придатні для використання.
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Вони впевнені, що діяльність на території комплексу можна відновити “за відносно короткий період часу”. Якщо Пхеньян дійсно припиняє ядерні випробування і повністю завершує роботи на полігоні, то у “існуючої системи моніторингу є можливість встановити, чи виводиться він з ладу на постійній основі або ж просто закривається”. Як зазначає агентство, дані американської розвідки суперечать нещодавно опублікованими доповідями вчених, згідно з якими Пхунгері непридатний для експлуатації після вересневого ядерного випробування.
Нагадаємо, 25 квітня газета The Wall Street Journal повідомила, що частина ядерного полігону Пунгері, про закриття якого лідер КНДР Кім чени Ин оголосив 21 квітня, можливо, непридатна до використання в зв’язку з обваленням підземної порожнини, однак не всі експерти поділяють цю точку зору.