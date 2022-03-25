Reuters: российский Газпром просит Индию платить за газ в евро
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российский энергетический концерн “Газпром” обратился к крупнейшему газотранспортнику Индии GAIL с просьбой платить за импорт газа в евро, а не в долларах. Так энергетический гигант россии стремится отойти от американской валюты после нападения на Украину, сообщили Reuters два источника, пишет УНН.
Детали
Запад ввел жесткие санкции против россии после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Индийский GAIL имеет с Газпромом долгосрочное соглашение по импорту газа, чтобы ежегодно покупать 2,5 миллиона тонн сжиженного природного газа. Расчет производится в долларах.
На прошлой неделе "Газпром" написал GAIL с просьбой рассчитываться за закупку газа в евро, а не в долларах, сообщили информированные источники. Они отмечают, что государственная индийская компания все еще рассматривает запрос.
“GAIL не видит никаких проблем в урегулировании платежей в евро, поскольку европейские страны оплачивают импорт в евро”, - сказал один из источников.
Источники также сообщили, что санкции могут не повлиять на платежи в евро, поскольку контракт GAIL заключен с сингапурским подразделением Газпрома.
Напомним
Путин в среду, 23 марта, поручил принимать оплату за поставляемый в Европу российский природный газ в рублях. Решение он объяснил тем, что Запад вроде бы “подвел черту под надежностью своих валют”.