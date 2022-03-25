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Reuters: российский Газпром просит Индию платить за газ в евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Российский энергетический концерн “Газпром” обратился к крупнейшему газотранспортнику Индии GAIL с просьбой платить за импорт газа в евро, а не в долларах. Так энергетический гигант россии стремится отойти от американской валюты после нападения на Украину, сообщили Reuters два источника, пишет УНН.

Reuters: российский Газпром просит Индию платить за газ в евро

Детали

Запад ввел жесткие санкции против россии после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Индийский GAIL имеет с Газпромом долгосрочное соглашение по импорту газа, чтобы ежегодно покупать 2,5 миллиона тонн сжиженного природного газа. Расчет производится в долларах.

На прошлой неделе "Газпром" написал GAIL с просьбой рассчитываться за закупку газа в евро, а не в долларах, сообщили информированные источники. Они отмечают, что государственная индийская компания все еще рассматривает запрос.

“GAIL не видит никаких проблем в урегулировании платежей в евро, поскольку европейские страны оплачивают импорт в евро”, - сказал один из источников.

Источники также сообщили, что санкции могут не повлиять на платежи в евро, поскольку контракт GAIL заключен с сингапурским подразделением Газпрома.

Напомним

Путин в среду, 23 марта, поручил принимать оплату за поставляемый в Европу российский природный газ в рублях. Решение он объяснил тем, что Запад вроде бы “подвел черту под надежностью своих валют”.

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