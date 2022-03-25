Reuters: російський Газпром просить Індію платити за газ в євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російський енергетичний концерн “Газпром” звернувся до найбільшого газотранспортника Індії GAIL з проханням сплачувати за імпорт газу в євро, а не в доларах. Так енергетичний гігант росії прагне відійти від американської валюти після нападу на Україну, повідомили Reuters два джерела, пише УНН.
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Захід запровадив жорсткі санкції проти росії після того, як москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
Індійський GAIL має з Газпромом довгострокову угоду з імпорту газу, щоб щорічно купувати 2,5 мільйона тонн скрапленого природного газу. Розрахунок проводиться у доларах.
Минулого тижня "Газпром" написав GAIL з проханням розраховуватися за закупівлю газу в євро, а не в доларах, повідомили проінформовані джерела. Вони зазначають, що державна індійська компанія все ще розглядає запит.
“GAIL не бачить жодних проблем у врегулюванні платежів у євро, оскільки європейські країни оплачують імпорт у євро”, – сказало одне з джерел.
Джерела також повідомили, що санкції можуть не вплинути на платежі в євро, оскільки контракт GAIL укладено з сінгапурським підрозділом Газпрому.
Нагадаємо
путін у середу, 23 березня, доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Рішення він пояснив тим, що Захід начебто “підвів межу під надійністю своїх валют”.