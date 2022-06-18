Reuters: план США продать Украине MQ-1C Grey Eagle приостановлен из-за опасений, что оборудование может попасть в руки врага

КИЕВ. 18 июня. УНН. Как пишет Reuters, по словам двух лиц, знакомых с этим вопросом, план администрации Байдена продать Украине четыре больших беспилотника MQ-1C Grey Eagle был приостановлен из-за опасений, что его секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки врага – рф, информирует УНН.