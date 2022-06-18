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Reuters: план США продать Украине MQ-1C Grey Eagle приостановлен из-за опасений, что оборудование может попасть в руки врага

Reuters: план США продать Украине MQ-1C Grey Eagle приостановлен из-за опасений, что оборудование может попасть в руки врага

Киев • УНН

 • 172421 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Как пишет Reuters, по словам двух лиц, знакомых с этим вопросом, план администрации Байдена продать Украине четыре больших беспилотника MQ-1C Grey Eagle был приостановлен из-за опасений, что его секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки врага – рф, информирует УНН.

Детали

Как отмечалось, возражения против экспорта беспилотников возникли из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если они попадут в руки россии.

Источники в Пентагоне сообщили, что это рассуждение было упущено из виду при первоначальном рассмотрении, но всплыло на переговорах в конце прошлой недели. Решение о продлении соглашения в настоящее время рассматривается высшими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения неясны.

Одним из решений могла бы стать замена существующего радарного и сенсорного комплекса на упрощенный вариант, но на его разработку и установку могут уйти месяцы.

Справка

Четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics первоначально предназначались для армии США. Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоят от 10 миллионов долларов за экземпляр.

MQ-1C — это гораздо больший БПЛА с максимальным взлетным весом, примерно втрое превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Bayraktars оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, составляющими примерно половину веса Hellfire.

Ранее 

Как писал УНН, администрация Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против россии. По информации источников Reuters, продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом, добавив, что существует также риск изменения политики в последнюю минуту, что может сорвать план, находящийся на рассмотрении Пентагона в течение нескольких недель.

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