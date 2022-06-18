Reuters: план США продати Україні MQ-1C Grey Eagle призупинено через побоювання, що обладнання може потрапити до рук ворога

Деталі

Як зазначається, заперечення проти експорту безпілотників виникло через побоювання, що радар і обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці США, якщо вони потраплять в руки росії.

Джерела в Пентагоні повідомили, що це міркування було упущено з уваги при первинному розгляді, але спливло на переговорах в кінці минулого тижня. Рішення про продовження угоди нині розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни прийняття будь-якого рішення неясні.

Одним з рішень могла б стати заміна існуючого радарного і сенсорного комплексу на спрощений варіант, але на його розробку і установку можуть піти місяці.

Довідка

Чотири безпілотники Grey Eagle виробництва General Atomics спочатку призначалися для армії США. Згідно з офіційними документами, MQ-1C Grey Eagle коштують від 10 мільйонів доларів за екземпляр.

MQ-1C — це набагато більший БПЛА з максимальною злітною вагою, що приблизно втричі перевищує Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами у вантажопідйомності, дальності та витривалості.

MQ-1C також сумісний з більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські Bayraktars оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-L турецького виробництва, що становить приблизно половину ваги Hellfire.

Раніше

Як писав УНН, адміністрація Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти росії. За інформацією джерел Reuters, продаж безпілотників General Atomics все ще може бути заблокований Конгресом, додавши, що існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зірвати план, який перебуває на розгляді Пентагону протягом декількох тижнів.