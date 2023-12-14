Reuters: Орбан упомянул о европейских выборах в следующем году, это может сигнализировать о многомесячной задержке начала переговоров с Украиной о членстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о вопросе переговоров по вступлению Украины в ЕС, намекнул, что блоку следует ждать нового политического консенсуса на фоне выборов в Европарламент в следующем году, что "может сигнализировать о задержке" начала переговоров, указывает Reuters, пишет УНН.

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Орбан, прибыв на саммит Европейского Союза, "четко дал понять, что он будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, решительно выступая против мнения других лидеров ЕС", пишет издание.

Как сообщается, Орбан упомянул выборы в Европейский парламент в июне следующего года, заявив, что блоку следует "вести себя демократично" и ждать нового политического консенсуса, который может возникнуть, что потенциально может сигнализировать о многомесячной задержке любого начала переговоров по Украине.

"Сейчас нет причин вести переговоры о членстве Украины", - сказал Орбан, прибыв на саммит в Брюсселе.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.