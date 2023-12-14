Reuters: Орбан упомянул о европейских выборах в следующем году, это может сигнализировать о многомесячной задержке начала переговоров с Украиной о членстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, предлагая отложить их.
Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году
Верховный суд США должен рассмотреть дело, которое может повлиять на ряд судебных процессов, связанных с событиями 6 января 2021 года, и поставить под сомнение, являются ли действия обвиняемых препятствованием официальному судопроизводству. Против Дональда Трампа выдвинуты соответствующие обвинения, но суд рассмотрит обоснованность его претензий на иммунитет.
Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро
Совет Европейского Союза одобрил зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.
Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий в Украине Национальная полиция призывает водителей быть осторожными и обязательно соблюдать меры безопасности.
В Испании ГБР и местная полиция провели обыски на вилле бывшего одесского военкома Борисова
Испанские и украинские правоохранители провели обыски в Испании у бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы.
В киевской школе произошел пожар: что известно
Пожар, вызванный коротким замыканием, вспыхнул в киевской школе, что привело к эвакуации 665 детей и 60 сотрудников.
Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт
Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января.
Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.
Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве
Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго
Российские обстрелы повредили одну восточную теплоэлектростанцию, а две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии. "Укрэнерго" ремонтирует три энергоблока и призывает к ограниченному использованию, не вводя веерных отключений.