Рецидивист украл куртку во время судебного заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Одесской области правоохранители задержали рецидивиста, который украл куртку в помещении суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению в совершении ранее совершённых преступлений, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Часть похищенного имущества у 33-летнего мужчины изъяли и вернули владельцу, однако 500 гривен он успел потратить.
По факту открыли уголовное производство по ст.185 (Кража) УКУ. Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, во Львовской области рецидивист напал на судью и сломал ему ногу.