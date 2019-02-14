Рецидивіст вкрав куртку під час судового засідання

"Знаходячись у приміщенні суду, де мала розглядатися справа за обвинуваченням у вчиненні раніше скоєних злочинів, неодноразово судимий ізмаїлець зі службового кабінету викрав куртку, в якій знаходилися гроші й документи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Частину викраденого майна у 33-річного чоловіка вилучили та повернули власникові, проте 500 гривень він встиг витратити.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Слідство триває.

Як повідомляв УНН, на Львівщині рецидивіст напав на суддю і зламав йому ногу.