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На Львівщині рецидивіст напав на суддю і зламав йому ногу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На голову райсуду Львівської області здійснили напад і зламали ногу. Про це повідомляє прес-центр судової влади України, передає УНН.

Раніше судимий чоловік разом з поплічниками здійснив напад на в.о. голови Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області і зламав йому ногу. На місце події приїхали працівники поліції, проте правопорушники не були затримані на місці.

Суддя звернувся в чергову частину Кам’янка-Бузького відділу поліції із письмовою заявою про правопорушення.

Вказане кримінальне провадження внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали досудове розслідування.
Прес-центр судової влади України повідомляє, що відповідно до статті 73 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.

Раніше УНН повідомляв, що житель Харківської області у соціальній мережі Facebook погрожував судді вбивством.

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