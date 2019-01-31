На Львівщині рецидивіст напав на суддю і зламав йому ногу

Раніше судимий чоловік разом з поплічниками здійснив напад на в.о. голови Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області і зламав йому ногу. На місце події приїхали працівники поліції, проте правопорушники не були затримані на місці.



Суддя звернувся в чергову частину Кам’янка-Бузького відділу поліції із письмовою заявою про правопорушення.



Вказане кримінальне провадження внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали досудове розслідування.

Прес-центр судової влади України повідомляє, що відповідно до статті 73 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.



Раніше УНН повідомляв, що житель Харківської області у соціальній мережі Facebook погрожував судді вбивством.