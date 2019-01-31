Во Львовской области рецидивист напал на судью и сломал ему ногу

Ранее судимый мужчина вместе с подельниками совершил нападение на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области и сломал ему ногу. На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны на месте.



Судья обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции с письменным заявлением о правонарушении.



Указанное уголовное производство внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование.

Пресс-центр судебной власти Украины сообщает, что в соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.



Ранее сообщал УНН, что житель Харьковской области в социальной сети Facebook угрожал судье убийством.