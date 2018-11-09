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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106926 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113851 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151542 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145707 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137062 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128490 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 172112 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рецепты от Medoff: процесс приготовления коктейля Orange Zephyr стал лидером просмотров

Рецепты от Medoff: процесс приготовления коктейля Orange Zephyr стал лидером просмотров

Киев  •  УНН

 • 12870 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Более полугода назад водочный бренд Medoff создал YouTube-канал, что "рассказывает" об изысканных коктейлях по рецептам из разных уголков мира. Лидером по количеству просмотров стал "Orange Zephyr Medoff Cocktail", передает УНН.

Рецепт приготовления коктейля пересмотрело почти 3 тыс. пользователей YouTube.

Для приготовления "Orange Zephyr Medoff Cocktail" понадобится 45 мл водки MEDOFF CLASSIC, 100 мл свежего апельсинового сока, 30 мл Pama Liqueur (гранатового ликера), 15 мл апероля и кусочек лимона.

Рецепт приготовления коктейля довольно прост - нужно положить все ингредиенты в стакан Highball и добавить лед. Украсить стакан с напитком можно зернами граната.

Добавим, что сейчас на YouTube-канале водочного бренда Medoff доступны для просмотра 10 рецептов алкогольных коктейлей Medoff: Chinook Pepper, Ginger Piner, Hamsin HotPunc, Kai Lichee, Orange Zephyr, Pampeo Pepino, Smoked Blaze, Typhoon Papaya, Violet Mistral и Blizzard Ozone.

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