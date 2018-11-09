Рецепты от Medoff: процесс приготовления коктейля Orange Zephyr стал лидером просмотров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Более полугода назад водочный бренд Medoff создал YouTube-канал, что "рассказывает" об изысканных коктейлях по рецептам из разных уголков мира. Лидером по количеству просмотров стал "Orange Zephyr Medoff Cocktail", передает УНН.
Рецепт приготовления коктейля пересмотрело почти 3 тыс. пользователей YouTube.
Для приготовления "Orange Zephyr Medoff Cocktail" понадобится 45 мл водки MEDOFF CLASSIC, 100 мл свежего апельсинового сока, 30 мл Pama Liqueur (гранатового ликера), 15 мл апероля и кусочек лимона.
Рецепт приготовления коктейля довольно прост - нужно положить все ингредиенты в стакан Highball и добавить лед. Украсить стакан с напитком можно зернами граната.
Добавим, что сейчас на YouTube-канале водочного бренда Medoff доступны для просмотра 10 рецептов алкогольных коктейлей Medoff: Chinook Pepper, Ginger Piner, Hamsin HotPunc, Kai Lichee, Orange Zephyr, Pampeo Pepino, Smoked Blaze, Typhoon Papaya, Violet Mistral и Blizzard Ozone.