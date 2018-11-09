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Рецепти від Medoff: процес приготування коктейлю Orange Zephyr став лідером переглядів

Рецепти від Medoff: процес приготування коктейлю Orange Zephyr став лідером переглядів

Київ • УНН

 • 12870 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Понад півроку тому горілчаний бренд Medoff створив YouTube-канал, що “розповідає” про вишукані коктейлі за рецептами з різних куточків світу. Лідером за кількістю переглядів став "Orange Zephyr Medoff Cocktail", передає УНН.

Рецепт приготування коктейлю переглянуло майже 3 тис. користувачів YouTube.

Для приготування "Orange Zephyr Medoff Cocktail" знадобиться 45 мл горілки MEDOFF CLASSIC, 100 мл свіжого апельсинового соку, 30 мл Pama Liqueur (гранатового лікеру), 15 мл аперолю та шматочок лимону.

Рецепт приготування коктейлю досить простий - потрібно покласти всі інгредієнти у склянку Highball та додати лід. Прикрасити склянку з напоєм можна зернами гранату.

Додамо, що наразі на YouTube-каналі горілчаного бренду Medoff доступні для перегляду 10 рецептів алкогольних коктейлів Medoff: Chinook Pepper, Ginger Piner, Hamsin HotPunc, Kai Lichee, Orange Zephyr, Pampeo Pepino, Smoked Blaze, Typhoon Papaya, Violet Mistral та Blizzard Ozone.

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