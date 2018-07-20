Республиканцы выдвинут кандидата в президенты США на съезде в Северной Каролине

“Мы отправимся в Шарлотт”, — заявила глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниел. Она ожидает, что на будущем съезде партия вновь выдвинет в президенты нынешнего главу США Дональда Трампа, а на пост вице-президента — Майкла Пенса, также занимающего сейчас эту должность.

Reuters отмечает, что Северная Каролина, как ожидается, должна иметь ключевое значение для переизбрания Трампа в 2020 году. В коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек и избирающих президента США, штат представлен 15 голосами. Этот штат является “колеблющимся”, на выборах президента победа в нем достается то республиканцам, то демократам. В 2008 году Северная Каролина проголосовала за демократа Барака Обаму, однако в 2012 году жители штата поддержали республиканца Митта Ромни, а в 2016 году — Трампа.

Как сообщал УНН, Трамп разместил в Twitter видео с Хиллари Клинтон, которая поддерживает сильную Россию.