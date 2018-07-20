Республіканці висунуть кандидата в президенти США на з'їзді в Північній Кароліні

“Ми вирушимо в Шарлотт”, — заявила глава Національного комітету Республіканської партії Ронна Ромні Макденіел. Вона очікує, що на майбутньому з’їзді партія знову висуне в президенти нинішнього главу США Дональда Трампа, а на пост віце-президента — Майкла Пенса, що також займає зараз цю посаду.

Reuters зазначає, що Північна Кароліна, як очікується, повинна мати ключове значення для переобрання Трампа в 2020 році. У колегії вибірників, що складається з 538 осіб і які обирають президента США, штат представлений 15 голосами. Цей штат є тим, що “вагається”, на виборах президента перемога в ньому дістається то республіканцям, то демократам. У 2008 році Північна Кароліна проголосувала за демократа Барака Обаму, проте в 2012 році жителі штату підтримали республіканця Мітта Ромні, а в 2016 році — Трампа.

Як повідомляв УНН, Трамп розмістив в Twitter відео з Хілларі Клінтон, яка підтримує сильну Росію.