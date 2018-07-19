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Трамп розмістив в Twitter відео з Хілларі Клінтон, яка підтримує сильну Росію

Трамп розмістив в Twitter відео з Хілларі Клінтон, яка підтримує сильну Росію

Київ • УНН

 • 7269 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп розмістив в четвер на своїй сторінці в Twitter відеозапис уривка інтерв’ю Хілларі Клінтон російському телебаченню, в якому вона говорить, що Америка хотіла б бачити Росію сильною, інформує УНН.

“Ми дуже хочемо, щоб Росія була сильною, тому ми вважаємо, що це в інтересах усього світу, щоб Росія була сильною, повноправною, процвітаючою, стабільною”, — говорить Клінтон в цьому уривку інтерв’ю.

“Чи дізнаються про це демократи і фальшиві ЗМІ? Це класика!”, — прокоментував відеозапис Трамп.

Хілларі Клінтон, яка в 2009-2013 роках обіймала посаду держсекретаря США, в 2010 році дала інтерв’ю для федерального “Первому каналу” відомому російському журналісту Володимиру Познеру. Уривок з цієї бесіди Трамп розмістив у себе в Twitter. Під час кампанії з обрання президента США в 2016 році Хілларі Клінтон була кандидатом Демократичної партії, проте програла вибори республіканцеві Дональду Трампу.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним.

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