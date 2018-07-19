Трамп разместил в Twitter видео с Хиллари Клинтон, которая поддерживает сильную Россию

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40547 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102771 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124745 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132241 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169268 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153422 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141153 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181414 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

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Трамп разместил в Twitter видео с Хиллари Клинтон, которая поддерживает сильную Россию

Трамп разместил в Twitter видео с Хиллари Клинтон, которая поддерживает сильную Россию

Киев  •  УНН

 • 7269 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп разместил в четверг на своей странице в Twitter видеозапись отрывка интервью Хиллари Клинтон российскому телевидению, в котором она говорит, что Америка хотела бы видеть Россию сильной, информирует УНН.

“Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, потому мы считаем, что это в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной”, — говорит Клинтон в этом отрывке интервью.

“Узнают ли об этом демократы и фальшивые СМИ? Это классика!”, — прокомментировал видеозапись Трамп.

Хиллари Клинтон, которая в 2009-2013 годах занимала пост госсекретаря США, в 2010 году дала интервью для федерального “Первого канала” известному российскому журналисту Владимиру Познеру. Отрывок из этой беседы Трамп разместил у себя в Twitter. Во время кампании по избранию президента США в 2016 году Хиллари Клинтон была кандидатом Демократической партии, однако проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным.

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