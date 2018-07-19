Трамп разместил в Twitter видео с Хиллари Клинтон, которая поддерживает сильную Россию

“Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, потому мы считаем, что это в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной”, — говорит Клинтон в этом отрывке интервью.

“Узнают ли об этом демократы и фальшивые СМИ? Это классика!”, — прокомментировал видеозапись Трамп.

Хиллари Клинтон, которая в 2009-2013 годах занимала пост госсекретаря США, в 2010 году дала интервью для федерального “Первого канала” известному российскому журналисту Владимиру Познеру. Отрывок из этой беседы Трамп разместил у себя в Twitter. Во время кампании по избранию президента США в 2016 году Хиллари Клинтон была кандидатом Демократической партии, однако проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным.