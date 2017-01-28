Республиканцы выступают за сохранение санкций против РФ

В США сенаторы-республиканцы призывают Д.Трампа не отменять ограничительные меры в отношении Москвы. В частности, лидер фракции Республиканской партии большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, 27 января, что выступает против отмены каких-либо санкций в отношении России.

"Эти санкции были введены из-за их поведения в Крыму, на востоке Украины, и теперь мы знаем, что они также вмешивались в наши выборы. Если и есть в мире любая страна, которая не заслуживает ослабления санкций, то это Россия ", - рассказал М.Макконнелл.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который возглавляет сенатский комитет по вооруженным силам, и член комитета по международным отношениям Роб Портман выступили за то, чтобы ограничительные меры, введенные против РФ администрацией Барака Обамы, были закреплены законодательно. Комментируя сообщение о том, что новый президент США намерен отменить санкции против Москвы, Дж.Маккейн пообещал начать со своими коллегами соответствующую работу, если Д.Трампу "не повредит такой безрассудный курс".

Джон Маккейн скептически отнесся к идее перезагрузки отношений с Россией. По его словам, Д.Трампу следует помнить, российский президент В.Путин - "убийца и бандит, который на каждом шагу стремится подорвать интересы национальной безопасности США".

"Думать иначе было бы для нашего главнокомандующего наивно и опасно", - подчеркнул влиятельный сенатор от Аризоны накануне запланированного телефонного разговора между лидерами США и России.

Напомним, сегодня состоятся телефонные переговоры президентов США и России.