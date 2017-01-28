Республіканці виступають за збереження санкцій проти РФ

У США сенатори-республіканці закликають Д.Трампа не скасовувати обмежувальні заходи відносно Москви. Зокрема, лідер фракції Республіканської партії більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив в п’ятницю, 27 січня, що виступає проти скасування будь-яких санкцій щодо Росії.

“Ці санкції були введені через їх поведінку в Криму, на сході України, і тепер ми знаємо, що вони також втручалися в наших виборах. Якщо і є в світі будь-яка країна, яка не заслуговує послаблення санкцій, то це Росія,” — розповів М.Макконнелл.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, який очолює сенатський комітет з питань збройних сил, і член комітету з міжнародних відносин Роб Портман виступили за те, щоб обмежувальні заходи, введені проти РФ адміністрацією Барака Обами, були закріплені законодавчо. Коментуючи повідомлення про те, що новий президент США має намір скасувати санкції проти Москви, Дж.Маккейн пообіцяв почати зі своїми колегами відповідну роботу, якщо Дж.Трамп “не відкине такий нерозважливий курс”.

Джон Маккейн скептично поставився до ідеї перезавантаження відносин з Росією. За його словами, Д.Трампу слід пам’ятати, російський президент В.Путін — “вбивця і бандит, який на кожному кроці прагне підірвати інтереси національної безпеки США”.

“Думати інакше було б для нашого головнокомандуючого наївно і небезпечно,” — підкреслив впливовий сенатор від Арізони напередодні запланованого телефонної розмови між лідерами США і Росії.

Нагадаємо, сьогодні відбудуться телефонні переговори президентів США і Росії.