Республиканская партия США получила большинство в Палате представителей Конгресса

Детали

Более чем через неделю после дня выборов республиканцы получили 218-е место, необходимое для выхода Палаты представителей из-под контроля демократов. Полный объем партийного большинства может быть неясным еще через несколько дней — или недель — поскольку голоса в конкурентной гонке все еще подсчитываются.

Но они на пути к тому, чтобы собрать самое узкое партийное большинство в 21-м веке, конкурируя с 2001 годом, когда республиканцы имели только девять’мест. Это далеко не до полной победы, которую предусматривала Республиканская партия во время промежуточных выборов этого года.

Согласно данным Associated Press, республиканцы получили контроль в Палате представителей во время промежуточного голосования 8 ноября, получив по крайней мере 218 необходимых из 435 мест. Демократы сохранили узкий контроль над Сенатом.

Напомним

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.