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Республиканская партия США получила большинство в Палате представителей Конгресса

Республиканская партия США получила большинство в Палате представителей Конгресса

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В среду республиканцы получили контроль над Палатой представителей США, вернув партию к власти в Вашингтоне и дав консерваторам рычаги влияния на притупление повестки дня президента Джо Байдена.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Более чем через неделю после дня выборов республиканцы получили 218-е место, необходимое для выхода Палаты представителей из-под контроля демократов. Полный объем партийного большинства может быть неясным еще через несколько дней — или недель — поскольку голоса в конкурентной гонке все еще подсчитываются.

Но они на пути к тому, чтобы собрать самое узкое партийное большинство в 21-м веке, конкурируя с 2001 годом, когда республиканцы имели только девять’мест. Это далеко не до полной победы, которую предусматривала Республиканская партия во время промежуточных выборов этого года.

Согласно данным Associated Press, республиканцы получили контроль в Палате представителей во время промежуточного голосования 8 ноября, получив по крайней мере 218 необходимых из 435 мест. Демократы сохранили узкий контроль над Сенатом.

Напомним

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

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