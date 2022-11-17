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Республіканська партія США отримала більшість у Палаті представників Конгресу

Республіканська партія США отримала більшість у Палаті представників Конгресу

Київ • УНН

 • 624974 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. середу республіканці отримали контроль над Палатою представників США, повернувши партію до влади у Вашингтоні та давши консерваторам важелі впливу на притуплення порядку денного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Більше ніж через тиждень після дня виборів республіканці отримали 218-е місце, необхідне для виходу Палати представників з-під контролю демократів. Повний обсяг партійної більшості може бути неясним ще через кілька днів — або тижнів — оскільки голоси в конкурентних перегонах все ще підраховуються.

Але вони на шляху до того, щоб зібрати найвужчу партійну більшість у 21-му столітті, конкуруючи з 2001 роком, коли республіканці мали лише дев’ять місць. Це далеко не до повної перемоги, яку передбачала Республіканська партія під час цьогорічних проміжних виборів.

Згідно з даними Associated Press, республіканці отримали контроль у Палаті представників під час проміжного голосування 8 листопада, отримавши принаймні 218 необхідних із 435 місць. Демократи зберегли вузький контроль над Сенатом.

Нагадаємо

У США 8 листопада відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.

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