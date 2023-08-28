Репрессии и пропаганда: оккупанты усилили меры по подавлению проукраинских настроений среди населения - Маляр

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“С начала августа этого года российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области активизировали внедрение грантовой российской программы „россия: страна возможностей“, которая под видом поиска и поддержки талантливой местной молодежи предусматривает агрессивное навязывание ей пророссийских и антиукраинских настроений.

Кроме того, представители фсб рф активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан. С этой целью было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российскими военнослужащими тщательно проверяются мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов”, — отметила Маляр.

Детали

Кроме проверок на блокпостах, россияне время от времени, без предупреждений, вводят запрет на перемещение людей в тех населенных пунктах, где они обнаружили ростки проукраинских настроений.

В частности, по данным Анны Маляр, 24 августа, на День Независимости Украины, оккупанты внезапно ввели запрет на въезд и выезд граждан Великой Копани. Это временно оккупированная территория Херсонской области. Основанием для блокирования населенного пункта стала якобы обнаруженная захватчиками государственная украинская символика.

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Напомним

В начале месяца Маляр, ссылаясь на данные разведки, сообщила о том, как российские военные переоборудовали здание продовольственной базы в Первомаевке под тюрьму, чтобы проводить там пытки над местными жителями.