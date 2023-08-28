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Репрессии и пропаганда: оккупанты усилили меры по подавлению проукраинских настроений среди населения - Маляр

Репрессии и пропаганда: оккупанты усилили меры по подавлению проукраинских настроений среди населения - Маляр

Киев • УНН

 • 572394 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. На временно оккупированной территории Украины российские власти усилили репрессии против мирного населения. Захватчики проводят плановые и внезапные проверки, и устраивают пропагандистские акции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“С начала августа этого года российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области активизировали внедрение грантовой российской программы „россия: страна возможностей“, которая под видом поиска и поддержки талантливой местной молодежи предусматривает агрессивное навязывание ей пророссийских и антиукраинских настроений.

Кроме того, представители фсб рф активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан. С этой целью было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российскими военнослужащими тщательно проверяются мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов”, — отметила Маляр.

Детали

Кроме проверок на блокпостах, россияне время от времени, без предупреждений, вводят запрет на перемещение людей в тех населенных пунктах, где они обнаружили ростки проукраинских настроений.

В частности, по данным Анны Маляр, 24 августа, на День Независимости Украины, оккупанты внезапно ввели запрет на въезд и выезд граждан Великой Копани. Это временно оккупированная территория Херсонской области. Основанием для блокирования населенного пункта стала якобы обнаруженная захватчиками государственная украинская символика.

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Напомним

В начале месяца Маляр, ссылаясь на данные разведки, сообщила о том, как российские военные переоборудовали здание продовольственной базы в Первомаевке под тюрьму, чтобы проводить там пытки над местными жителями.

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