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Репресії та пропаганда: окупанти посилили заходи з придушення проукраїнських настроїв серед населення - Маляр

Репресії та пропаганда: окупанти посилили заходи з придушення проукраїнських настроїв серед населення - Маляр

Київ • УНН

 • 572396 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. На тимчасово окупованій території України російська влада посилила репресії проти мирного населення. Загарбники проводять планові та раптові перевірки, і влаштовують пропагандистські акції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

“З початку серпня цього року російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області активізували запровадження грантової російської програми „росія: країна можливостей“, яка під виглядом пошуку та підтримки талановитої місцевої молоді передбачає агресивне нав’язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв.

Крім того, представники фсб рф активізували пошук проукраїнськи налаштованих місцевих громадян. З цією метою було збільшено кількість мобільних блокпостів, на яких російськими військовослужбовцями ретельно перевіряються мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім-карток українських операторів”, — зазначила Маляр.

Деталі

Окрім перевірок на блокпостах, росіяни час від часу, без попереджень, водять заборону на переміщення людей в тих населених пунктах, де вони виявили паростки проукраїнських настроїв.

Зокрема, за даними Ганни Маляр, 24 серпня, на День Незалежності України, окупанти раптово ввели заборону на в’їзд і виїзд громадян Великої Копані. Це тимчасово окупована територія Херсонської області. Підставою для блокування населеного пункту стало нібито виявлена загарбниками державна українська символіка.

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Нагадаємо

На початку місяця Маляр, посилаючись на дані розвідки, повідомила про те, як російські військові переобладнали будівлю продовольчої бази у Первомаївці під в’язницю, аби проводити там тортури над місцевими жителями.

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