Репресії та пропаганда: окупанти посилили заходи з придушення проукраїнських настроїв серед населення - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На тимчасово окупованій території України російська влада посилила репресії проти мирного населення. Загарбники проводять планові та раптові перевірки, і влаштовують пропагандистські акції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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“З початку серпня цього року російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області активізували запровадження грантової російської програми „росія: країна можливостей“, яка під виглядом пошуку та підтримки талановитої місцевої молоді передбачає агресивне нав’язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв.
Крім того, представники фсб рф активізували пошук проукраїнськи налаштованих місцевих громадян. З цією метою було збільшено кількість мобільних блокпостів, на яких російськими військовослужбовцями ретельно перевіряються мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім-карток українських операторів”, — зазначила Маляр.
Деталі
Окрім перевірок на блокпостах, росіяни час від часу, без попереджень, водять заборону на переміщення людей в тих населених пунктах, де вони виявили паростки проукраїнських настроїв.
Зокрема, за даними Ганни Маляр, 24 серпня, на День Незалежності України, окупанти раптово ввели заборону на в’їзд і виїзд громадян Великої Копані. Це тимчасово окупована територія Херсонської області. Підставою для блокування населеного пункту стало нібито виявлена загарбниками державна українська символіка.
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Нагадаємо
На початку місяця Маляр, посилаючись на дані розвідки, повідомила про те, як російські військові переобладнали будівлю продовольчої бази у Первомаївці під в’язницю, аби проводити там тортури над місцевими жителями.