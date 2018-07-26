Репортера CNN выгнали из Белого дома за "неуместные" вопросы Трампу

По словам Коллинс, она пыталась задать президенту вопросы, касающиеся в том числе его отношений с экс-юристом Майклом Коэном и предложения Вашингтона организовать новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп не ответил ни на один из них.

Как рассказала репортер, вскоре после этого ее пригласили пройти в кабинет директора по коммуникациям Белого дома Билла Шайна, который ранее был со-президентом конкурирующего с CNN консервативного телеканала Fox News. По словам Коллинс, Шайн присутствовавшая там же пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявили, что ей запрещено появляться на пресс-конференции Трампа и Юнкера, которая впоследствии состоялась в Розовом саду Белого дома.

“Они сказали, что вопросы, которые я задавала президенту, были неуместны для того мероприятия, — приводит телеканал слова журналистки. — Кроме того, они сказали, что я кричала”. В ответ Коллинс выразила мнение, что представители Белого дома исключили ее из списка приглашенных журналистов просто потому, что им не понравился характер вопросов, которые она пыталась поставить. Шайн и Сандерс заявили, что запрет касается только ее, а другие сотрудники CNN, включая операторов и продюсеров, на мероприятие будут допущены.

“То, что Белому дому некомфортно слышать вопросы, касающиеся новостной повестки дня, не означает, что они не важны и их не следует задавать, — говорится в официальном заявлении CNN по поводу инцидента. — Данное решение отказать сотруднику СМИ в доступе является репрессивным по своей сути не отвечает понятию открытой и свободной прессы”.

Напомним, телеканал CNN опубликовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи говорится в том числе о выплате модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом.