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Репортера CNN вигнали із Білого дому за "недоречні" питання Трампу

Репортера CNN вигнали із Білого дому за "недоречні" питання Трампу

Київ • УНН

 • 11535 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Представники Білого дому в середу виключили репортера телеканалу CNN Кейтлан Коллінс зі списку журналістів, допущених до висвітлення прес-конференції президента США Дональда Трампа і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера у Вашингтоні, через те, що та намагалася поставити американському лідерові "недоречні" питання. Про це йдеться в поширенній телеканалом заяві, передає УНН.

За словами Коллінс, вона намагалася поставити президенту питання, що стосуються в тому числі його відносин з екс-юристом Майклом Коеном і пропозиції Вашингтона організувати нову зустріч зі російським президентом Володимиром Путіним. Трамп ніколи не відповідав на один з них.

Як розповіла репортер, незабаром після цього її запросили пройти в кабінет директора з комунікацій Білого дому Білла Шайна, який раніше був спів-президентом конкуруючого з CNN консервативного телеканалу Fox News. За словами Коллінс, Шайн і присутня прес-секретар президента Сара Сандерс заявили, що їй заборонено з’являтися на прес-конференції Трампа і Юнкера, яка згодом відбулася в Рожевому саду Білого дому.

“Вони сказали, що питання, які я задавала президентові, були недоречні для того заходу, — наводить телеканал слова журналістки. — Крім того, вони сказали, що я кричала”. У відповідь Коллінс висловила думку, що представники Білого дому виключили її зі списку запрошених журналістів просто тому, що їм не сподобався характер питань, які вона намагалася поставити. Шайн і Сандерс заявили, що заборона стосується виключно її, а інші співробітники CNN, включаючи операторів і продюсерів, на захід будуть допущені.

“Те, що Білому дому некомфортно чути питання, що стосуються новинний порядку денного, не означає, що вони не важливі і їх не слід задавати, — йдеться в офіційній заяві CNN з приводу інциденту. — Дане рішення відмовити співробітникові ЗМІ в доступі є репресивним по своїй суті і не відповідає поняттю відкритою і вільної преси”.

Нагадаємо, телеканал CNN оприлюднив запис розмови президента США Дональда Трампа і його колишнього юриста Майкла Коена. На записі йдеться в тому числі про виплати моделі Playboy Карен Макдугал, яка заявила про зв’язок з американським президентом.

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