Репетиция инаугурации начнется менее чем через час
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Репетиция инаугурации новоизбранного Президента Украины начнется сегодня в 20:00, передает корреспондент УНН.
Сейчас идет подготовка к репетиции, в частности, вокруг Верховной Рады Украины установили ограждение, а со стороны входа - металлоискатели.
Камеры и большие экраны для зрителей уже установили, сейчас проверяется звук.
Кроме того, периметр возле Верховной Рады и входа в Мариинский дворец окружила полиция.
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Пока неизвестно, будет ли присутствовать на репетиции сам Владимир Зеленский.
Ранее УНН сообщал, что в Раде состоится репетиция инаугурации.
Напоним, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.