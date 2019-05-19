Команда Зеленського опублікувала програму заходів на інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Команда новообраного Президента України Володимира Зеленського опублікувала коротку програму урочистих заходів з нагоди його вступу на пост завтра, 20 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу новообраного Президента.
Так, програма передбачає:
10.00-11.00 – Участь Президента України Володимира Зеленського в Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові;
11.05-11.20 – Участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України, Маріїнський палац;
11.20-11.50 – Вітання Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці;
12.00-13.30 – Участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост Президента України у Маріїнському палаці;
14.30-17.00 (орієнтовно) – Двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президентаУкраїни відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.